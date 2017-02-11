В Крыму назвали дату возможного открытия Соборной мечети

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек заявил, что Соборная мечеть в Симферополе будет открыта 21 апреля 2019 года. Об этом сообщает РИА Крым.

«Принято решение открыть Соборную мечеть 21 апреля 2019 года, когда в республике уже пятый год будет отмечаться новый крымский праздник, по случаю издания указа о мерах реабилитации репрессированных народов», – сказал Бальбек.

Строительство Соборной мечети стартовало 25 сентября 2015 года. Она строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров.

Руслан Бальбек стала депутатом Госдумы России по итогам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года. Страны Запада не признали законность думских выборов на территории Крыма и наложили персональные санкции на Бальбека и других депутатов, избранных на полуострове.