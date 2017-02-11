Зоозащитники жалуются на массовую травлю собак в Крыму

В Крыму зоозащитники жалуются на масштабную травлю бродячих и домашних собак, инициированную властями. Об этом заявила зоозащитная активистка из Симферополя Эмине Ибраимова, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Как только Аксенов дал это поручение, я сразу подумала, что сейчас начнется. И действительно начались антигуманные отравления. Причем травят в основном не опасных собак, а тех которые уже стерилизованы и живут среди людей, не причиняя никакого вреда», – заявила Эмине Ибраимова.

По информации зоозащитников в Симферополе и ближайших районах за последнюю неделю десятки отравленных собак. По сообщению жительницы села Ароматное Белогорского района Оксаны Ваврищук только в их населенном пункте за один день отравили десять собак. Подобной информацией в соцсетях делятся и другие жители Крыма.

По словам зоозащитников, применяемые властями меры не только антигуманны, но и неэффективны. Эмине Ибраимова отметила, что в Крыму работают пункты передержки, куда волонтеры доставляют бродячих животных, где тем делают прививки. Но власти, по словам активистки, не оказывают в этом помощи, и данная работа проводится усилиями зоозащитных организаций.

6 февраля 2017 года подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов распорядился «проработать вопрос по уменьшению числа бездомных животных в регионе». Главный ветеринар Крыма Валерий Иванов заявил, что, в соответствии с российским законодательством, к животным должны применяться исключительно гуманные меры. Но, по его словам, «воспитав гуманность», нельзя «забыть процесс исполнения защиты граждан», страдающих от укусов.