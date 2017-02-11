Стихийных торговцев Симферополя с начала года оштрафовали на 2 миллиона рублей

С начала 2017 года в Симферополе за стихийную торговлю выписаны штрафы на общую сумму 2 млн 46 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Совмина Крыма, подконтрольного России, со ссылкой на симферопольскую городскую администрацию.

«По информации администрации Симферополя, с начала 2017 года в столице Крыма выписано значительное количество штрафов за стихийную торговлю на общую сумму 2 млн 46 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба.

10 февраля в здании Совмина Крыма состоялось заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории муниципалитетов Крыма. На нем российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ликвидация несанкционированной торговли – это хороший способ пополнения бюджетов населенных пунктов полуострова, и эту практику нужно развивать.