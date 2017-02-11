За время обострения на Донбассе погибли 9 мирных жителей – ОБСЕ

С 29 января по 9 февраля на Донбассе погибли девять гражданских лиц, ранения получили еще 41 мирный житель. Об этом 11 февраля в Донецке сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Это неприемлемо высокое число жертв», – отметил Хуг и отметил, что обстрелы происходили из вооружения, которое «давно должно быть отведено».

По его словам, количество нарушений режима тишины значительно снизилось за последние дни, но оно по-прежнему остается неприемлемо высоким.

«С полуночи 9 февраля до полуночи 10 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня, в Луганском регионе – 55 нарушений », – сказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине.

Он также заявил, что риск новой эскалации ситуации в Донбассе остается высоким. Причиной этого Александр Хуг назвал «наличие тяжелого вооружения на участках, где вооружение не должно находиться».

Еще одна причина возможного нового обострения – слишком близкое расположение позиций противоборствующих сторон, отметил представитель миссии ОБСЕ. «Если эти позиции так и останутся близко друг к другу, и между ними не останется расстояния, риск неизбежен», – утверждает Александр Хуг.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе неоднократно объявляла режим тишины на востоке Украины, однако обстрелы продолжаются, а стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

С 29 января на Донбассе наблюдалось обострение ситуации, в частности из-за боев у Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в проведении боев, сообщалось о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских лиц. В последние дни в Авдеевке наблюдается определенное затишье.