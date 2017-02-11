Ветеран крымскотатарского движения Сейтмуратова отмечает 80-летие

Ветеран крымскотатарского национального движения Айше Сейтмуратова 11 февраля отмечает свой 80-летний юбилей. Об этом сообщают Крым.Реалии.

Сейтмуратова является одной из наиболее известных активисток крымскотатарского движения. Он единственная из женщин, участвовавших в движении, – дважды арестованная и судимая.

В середине 70-х годов, чтобы не получить новый тюремный срок, Сейтмуратова была вынуждена уехать в США.

В Соединенных Штатах сотрудничала с Радио Свобода, «Голосом Америки», где она вела передачи на русском, узбекском, азербайджанском языках.

В 2001 Айше Сейтмуратова основала в Симферополе пансионат для одиноких стариков «Къартлар еви», который работает по сей день на ее средства. В данный момент общественница проживает в США.

С подробной биографией активистки вы можете ознакомиться в статье Айше Сеитмуратова. В борьбе за свой народ.