Беларусь отозвала решение о депортации писателя Жадана

Беларусь аннулировала запрет на въезд украинскому писателю Сергею Жадану. Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода.

«То, что вопрос положительно решился, это хорошее свидетельство того, что противоречий между нами нет. Очень надеюсь на то, что это не тенденция, а случай», – сказал Сергей Жадан.

Новому решению белорусских властей предшествовала жесткая реакция дипломатов и общественных деятелей.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем ситуацию с задержанием Жадана.

До этого инцидента МИД Украины вызвал посла Беларуси в Украине Игоря Сокола.

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Алексиевич выразила возмущение действиями властей своей страны по отношению к украинскому писателю.

Утром 11 февраля Сергей Жадан сообщил, что его депортировали из Республики Беларусь из-за того, что ему запретила въезд Россия. 10 февраля его забрала из отеля в Минске белорусская милиция, ночь он провел в камере. В итоге ему поставили в паспорт штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок. По словам писателя, ему объяснили, что ему еще в 2015 году запретили въезд в Россию с формулировкой «за причастность к террористической деятельности».