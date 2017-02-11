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Новости

На «Берлинале» состоялась премьера фильма об Олеге Сенцове

Олег Сенцов

Олег Сенцов

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На Берлинском международном кинофестивале состоялась премьера документального фильма российского режиссера Аскольда Курова «Процесс» («Испытание: Россия против Олега Сенцова»). Об этом сообщается на странице фильма в Facebook.

Фильм об Олеге Сенцове демонстрировался вне конкурса. После показа состоялась дискуссия с участием авторов картины и Европейской киноакадемии. Повторные показы фильма на «Берлинале» состоятся 12, 14 и 16 февраля.

Автор фильма «Процесс» – 42-летний россиянин Аскольд Куров. Режиссер фильмов «Зима, уходи!» о протестном движении в России 2011-2012 годов и «Дети 404» о судьбе российских ЛГБТ-подростков.

Олег Сенцов вместе с анархистом Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

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