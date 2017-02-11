Власти Крыма рассчитывают выйти на бездифицитный бюджет к 2020 году

Правительство Крыма, подконтрольное России, рассчитывает на достижение бездефицитного бюджета к 2020 году. Об этом на совещании в Совмине 10 февраля заявил российский вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, сообщает пресс-служба крымского правительства.

«При принятом дефиците бюджета в 19,3 млрд рублей, в 2016 году нам удалось в результате увеличения налоговых и неналоговых платежей, оптимизации расходных статей бюджета взять бюджетный кредит у правительства лишь в 5 млрд рублей. В планах на 2017 год дефицит бюджета – 3,1 млрд рублей. Такая положительная динамика цифр говорит о том, что правительство Крыма совместно с финансовыми органами консолидировано и качественно сработало. Такими темпами, думаю, задача, поставленная Сергеем Валерьевичем (Аксеновым – КР) по достижению бездефицитного бюджета к 2020 году, будет решена», – заявил Виталий Нахлупин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».