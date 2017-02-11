В Бахчисарае после прокурорской проверки уволен директор теплосети

В Бахчисарае после прокурорской проверки уводили директора предприятия «Городские тепловые сети». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма, подконтрольной России.

По данным ведомства, при перевооружении котельной предприятие установило старое оборудование, указав завышенную цену его закупки, и ввело необоснованно высокий тариф для населения. Это выяснилось во время проверки, которую проводила прокуратура Бахчисарайского района, подконтрольная России. Поводом для нее стали многочисленные жалобы горожан на тарифную политику Гортеплосетей.

«В частности, установлено, что в тарифном предложении на 2016-2017 годы фактические технологические характеристики вновь сооруженных теплоносителей были отражены некорректно, что привело завышению и утверждению необоснованного тарифа», – сообщила пресс-служба.

Прокуратура заявляет, что установила нарушения при закупке МУПом котлов и сопутствующего оборудования. Так, выявлены признаки износа и коррозии поставленных водогрейных котлов, а также несоответствие иного оборудования заявленной модели или его отсутствие. В то же время стоимость оборудования завышена на 1,3 млн рублей.

Об открытии уголовного дела против руководителя «Городских теплосетей» не сообщается.