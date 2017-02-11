В Симферополе начали строить новый детсад

В симферопольском микрорайоне «Белое-2» начато строительство детского сада на 260 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя, подконтрольной России.

«Данный объект строится в рамках Федеральной целевой программы и сможет принять 260 детей. Данная территория несколько лет являлась самозахватом, и сегодня благодаря вхождению Крыма в состав Российской Федерации микрорайон будет обеспечен современным дошкольным учреждением, которое будет соответствовать общероссийским стандартам», – сообщил Геннадий Бахарев.

Заместитель гендиректора компании подрядчика Эллада Бахышева заверила, что согласно графику работ, учреждение будет сдано в эксплуатацию уже в декабре 2017 года. По ее словам, проектная документация и финансирование на строительство получены.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».