Сотрудники управления транспорта Симферополя пересели на маршрутки – мэрия

Начальник управления транспорта российской администрации Симферополя Андрей Шабалин заявил, что его подчиненные передвигаются по городу только общественным транспортом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на чиновника.

«То есть мы для себя приоритет определили: даже если мы утром 10 раз на одном транспорте проедем, 10 вечером, то есть уже 20 транспортных средств мы реально увидим, как предоставляется там услуга. Курирующий нас заместитель мэра города тоже ездит, и в выходные дни, и в свободное время», – сообщил Шабалин.

Ранее назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов предложил на два месяца обязать чиновников администрации и депутатов горсовета Симферополя перемещаться по городу на общественном транспорте. Так он отреагировал на непредставление администрацией в назначенный срок предложений по оптимизации работы общественного транспорта в крымской столице с 20.00 до 23.00.