В Багдаде неизвестные обстреливают правительственные кварталы

В столице Ирака Багдаде неизвестные лица начали обстрел так называемой «зеленой зоны», где расположены правительственные здания, иностранные посольства и офисы международных организаций. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Ранее появилась информация о столкновениях демонстрантов с полицией в Багдаде, жертвами которых стали не менее пяти человек, среди которых сотрудник полиции.

Десятки тысяч сторонников лидера радикальных шиитов Моктады ас-Садра требовали провести политические реформы, в частности, в корне изменить состав Независимой избирательной комиссии в преддверии назначенных на сентябрь региональных выборов.

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь помешать толпе прорваться к «зеленой зоне».

По словам организаторов, пострадали около 20 демонстрантов. Согласно данным полиции, некоторые участники акции были вооружены пистолетами и ножами.