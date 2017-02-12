США заблокировали в ООН назначение палестинца главой миссии в Ливии

США заблокировали в ООН в пятницу, 10 февраля, назначение бывшего палестинского премьер-министра на должность председателя политической миссии ООН в Ливии, воспользовавшись правом вето, и заявили, что тем самым действуют в поддержку Израиля. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Как заявила посол США в ООН Никки Хейли, в администрации президента Дональда Трампа были «разочарованы» тем, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил в Совете безопасности, что намерен назначить следующим представителем ООН в Ливии Салама Файяда, который в 2007-2013 годах был премьер-министром Палестинской национальной администрации.

«ООН слишком долго была несправедливо предвзятой в пользу Палестинской администрации и в ущерб нашим союзникам в Израиле», - отметила Хейли.

Она напомнила, что США не признают палестинской государственности и не поддерживают сигналов, которые бы послало назначение Салама Файяда.

По словам дипломатов в ООН, Салам Файяд имеет высокое уважение за его работу по реформированию Палестинской администрации и развитие экономики подконтрольных ей территорий, его поддерживали все остальные 14 членов Совбеза.

ООН признает Палестину в статусе государства-наблюдателя, не члена ООН. Эту самопровозглашенное палестинское государство, которое должно быть создано по старым решениям ООН признали в той или иной степени 137 из 193 государств-членов ООН. США решительно в этом вопросе выступают в поддержку позиции Израиля, который заявляет, что создание реального палестинского государства возможно только путем переговоров.