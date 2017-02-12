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Джамала раскритиковала Милу Нитич на украинском отборе «Евровидения»

Джамала, иллюстрационное фото

Джамала, иллюстрационное фото

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Член жюри украинского отбора «Евровидения» Джамала раскритиковала конкурсантку Милу Нитич во время полуфинала. Песенный конкурс транслировал в прямом эфире телеканал СТБ.

«Мила, я думала ты сейчас как споешь, и подвинешь здесь всех, но нет. К сожалению, этого не случилось», – сказала Джамала.

Выступление Милы Нитич также раскритиковали остальные члены жюри певец Андрей Данилко и продюсер Константин Меладзе.

Мила Нитич стала известной в 2008 благодаря участию в телепроектах «Караоке на Майдане» и «Шанс». В 2009 году украинская певица получила специальный приз от Аллы Пугачевой на международном песенном фестивале «Новая волна» в Юрмале.

Украинская певица крымскотатарского происхождения одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.

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