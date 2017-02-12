После аннексии Крыма Россия усилила дезинформационную кампанию против НАТО – представитель альянса

НАТО обвиняет Россию в усилении дезинформационной кампании против альянса после аннексии украинского Крыма. Об этом 11 февраля заявила представитель НАТО Оана Лунгеску, сообщает Reuters

«НАТО столкнулось с существенным ростом объемов российской пропаганды и дезинформации с момента незаконной аннексии Крыма», – Оану Лунгеску.

Она утверждает, что сайт альянса зарегистрировал 32 российских мифа о НАТО, которые систематически используются в материалах пропагандистских каналов Sputnik, RT и ряда других СМИ, подконтрольных Кремлю.

Лунгеску привела в пример недавнюю публикацию сайта life.ru, где представили смонтированную аудиозапись с голосом генсека НАТО Йенса Столтенберга и российского пародиста, который изображал президента Украины Петра Порошенко, который якобы общался с ним по телефону.

«Этого звонка не было, это вопиющий случай дезинформации», – добавила Лунгеску.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».