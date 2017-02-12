Исполнители Illaria и Rozhden выиграли второй полуфинал украинского отбора на «Евровидение»

Певица Illaria и певец Rozhden 11 февраля прошли в финал национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2017». Об этом сообщает Радіо Свобода.

Шесть других исполнителей не смогли убедить судей и зрителей, что они достойны бороться за право представлять Украину на «Евровидении».

Лучших выбирали по смешанной системе голосования: свои баллы выставляло как жюри в составе композитора Константина Меладзе, певицы Джамалы и шоумена Андрея Данилко, так и зрители – с помощью SMS-голосования.

Первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2017» от Украины состоялся 4 февраля, тогда среди восьми конкурсантов были избраны два – Tayanna (певица Татьяна Решетняк – КР) и группа «Сальто назад».

Третий полуфинал состоится 18 февраля. А 25 февраля пройдет финал национального отбора.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве в мае на территории Международного выставочного центра, на левом берегу Днепра. Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая.

Украину определили местом проведения «Евровидения-2017» после победы Джамалы в мае прошлого года в Швеции.