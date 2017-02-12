Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Северная Корея провела запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом 12 февраля сообщает издание «112 Украина».

Ракета была запущена в 7:55 по северокорейской времени (00:55 по Киеву). Запуск был произведен с полигона в провинции Пхенан-Пукто.

Тип ракеты пока не определен, впрочем военные подозревают, что была запущена баллистическая ракета средней дальности «Мусудан».

По предварительной информации, ракета пролетела около 500 км и упала в акватории Японского моря.

1 января 2017 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна находится на «завершающей стадии» разработки межконтинентальной баллистической ракеты.