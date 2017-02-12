В горах Крыма спасли двух человек – МЧС

В течение 11 февраля в крымских горах спасли двух человек. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму в Фейсбуке.

В ведомстве отмечают, что 11 февраля в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе Ангарского перевала на горе Эльх-Кая, в результате падения на крутом снежном склоне, мужчина получил травмы и не может самостоятельно передвигаться, требуется помощь спасателей.

«Пострадавшим оказался уроженец Севастополя, 1980 года рождения. По прибытию к месту происшествия, спасатели доставили мужчину на Ангарский перевал, откуда он самостоятельно убыл в Севастополь. От медицинской помощи пострадавший отказался», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что при проведении аварийно спасательных работ на горе Эльх-Кая сотрудники «Крым-Спаса» обнаружили женщину, которая отстала от туристической группы и заблудилась.

«Спасатели по телефону связались с мужем пострадавшей, уточнили его местонахождение и сопроводили женщину к месту встречи. Пострадавшая в медицинской помощи не нуждалась», – подытожили в пресс-службе.

Спасатели напомнили жителям и гостям полуострова о необходимости соблюдать правила безопасности в горнолесной местности.