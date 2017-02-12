В Германии прошли акции протеста против депортации афганских беженцев

Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях по всей Германии в знак протеста против принудительного возвращения афганских беженцев, которым было отказано в предоставлении убежища. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Люди, которые вынуждены возвращаться, не могут чувствовать себя там в безопасности», – сказали организаторы протеста в Гамбурге о нынешней ситуации в Афганистане.

Крупнейшие демонстрации, по сообщениям немецких информационных агентств, состоялись в Берлине и Дюссельдорфе, где на улицы вышли примерно по две тысячи демонстрантов. Около полутора тысяч человек протестовали в Гамбурге.

Совет по делам беженцев немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия сообщает, что демонстрации призваны привлечь министра внутренних дел этой федеральной земли, чтобы он инициировал общенациональное прекращение депортаций в Афганистан.

По словам организаторов, около 12 000 беженцев получили приказ покинуть Германию и вернуться в Афганистан.

Часть районов Афганистана считаются безопасными для жизни. Германия пыталась убедить афганских просителей убежища, которым отказали, добровольно покинуть страну, прежде всего путем предоставления финансовых стимулов.