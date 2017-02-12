В Севастополе сообщают об открытии площадки для взаимодействия предпринимателей и власти

В Севастополе открылось отделение межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация», которое должно стать площадкой взаимодействия предпринимателей и представителей российской власти Крыма. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Мы рассчитываем, что создание этого предпринимательского сообщества будет способствовать эффективному взаимодействию предпринимателей и органов власти, что благотворно скажется на чувствительной к любым изменениям среде малого и среднего бизнеса», – заявил российский вице-губернатор Севастополя Вячеслав Гладков.

Организация «Новая формация» создана в августе 2016 года по инициативе российской партии «Единая Россия» . Отделения организации действуют в шести городах Крыма. «Новая формация» призвана стать площадкой для более эффективных коммуникаций между фактическими органами власти Крыма и предпринимателями, что позволит быстрее донести проблемные вопросы предпринимательской сферы до органов власти.