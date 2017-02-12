На дорогах Керчи анонсируют новые проверки водителей на трезвость

На территории Керчи для выявления пьяных водителей с 10 по 12 февраля пройдет оперативно-профилактическая операция «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Керчи.

«Особое внимание инспекторов будет направлено на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что полицейские призывают граждан не оставаться равнодушными к данному вину нарушений и сообщать информацию в полицию о случаях управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.