Европейская киноакадемия призвала освободить Олега Сенцова

Европейская киноакадемия призвала Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится на странице киноакадемии в Твиттере.

«Олег нуждается в нас и мы нуждаемся в нем. Его мужество, очень актуально во все времена. Сейчас даже больше, чем два года назад», – заявила председатель Европейской киноакадемиии Агнешка Холланд во время акции протеста в поддержку режиссера.

Накануне на Берлинском международном кинофестивале состоялась премьера документального фильма российского режиссера Аскольда Курова «Процесс» («Испытание: Россия против Олега Сенцова»). Фильм об Олеге Сенцове демонстрировался вне конкурса. После показа состоялась дискуссия с участием авторов картины и Европейской киноакадемии. Повторные показы фильма на «Берлинале» состоятся 12, 14 и 16 февраля.

Олег Сенцов вместе с анархистом Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.