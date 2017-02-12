Жителей Ялты предупредили о возможном подорожании проезда в городском транспорте

В Ялте прогнозируют повышение стоимости проезда в городском транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе российского Госсовета Крыма.

В ведомстве заявляют, что возможный рост стоимости проезда связывают с требованиями перевозчиков, которые «сталкиваются с целым рядом проблем».

«Среди основных проблем, с которым сталкиваются перевозчики: высокая стоимость профессиональной подготовки водителей категории «D», низкие заработные платы, а также высокий удельный вес льготной категории граждан в общем количестве населения муниципалитета», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что власти аннексированной Ялты предлагают российскому Госкомитету по ценам и тарифам Крыма «перейти на расчет тарифов на пассажирские перевозки автомобильным транспортом нормативно-плановым методом, что позволит перевозчикам экономически обосновать предлагаемую стоимость проезда с учетом затрат на топливо и обслуживание автопарка».

В Крыму с 1 января повысили цены на проезд в троллейбусах и электропоездах. Теперь крымчанам и гостям полуострова, которые пользуются этими видами транспорта, придется платить в среднем на 20% больше, чем ранее. А уже к середине года подконтрольные России власти Крыма повыcят цену проезда в электротранспорте еще на 15%.