На Керченской переправе работает один паром – СМИ

На Керченской переправе на линии «порт Крым-порт Кавказ» работает один паром. Об этом 12 февраля сообщает издание Керчь.ФМ.

«В связи с обледенением Керченского пролива на линии «порт Крым-порт Кавказ» остался всего один паром «Крым», имеющий необходимый ледовый класс», – говорится в сообщении.

В издании отмечают, что время ожидания погрузки на паром составляет порядка двух часов.

Накануне сообщили, что в работе Керченской переправы возможны затруднения из-за непогоды.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.