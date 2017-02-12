В Крыму снова заговорили о строительстве горнолыжного курорта

Российский власти Крыма опять заговорили о строительстве туристско-рекреационного кластера «Бахчисарайский», проект которого ранее отвергли в Министерстве экономразвития России. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю Госсовета Крыма.

«Может быть, появится возможность вернуть эти средства из федерального бюджета, если запрашиваемая сумма будет более четко обоснована или, как вариант, предложена новая концепция создания кластера», – отметил российский глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Крыма Алексей Черняк.

Он утверждает, что в первую очередь «нужно заняться ремонтом горных дорог, поскольку их состояние зачастую не позволяет туристам воспользоваться автомобильным транспортом для посещения природных достопримечательностей Крыма».

В середине января подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявлял, что полуостров не имеет шансов создать горнолыжный курорт.

Ранее фактические власти Крыма говорили о создании туристско-рекреационного кластера «Бахчисарайский», в рамках которого предлагалось построить круглогодичный горнолыжный комплекс с сетью канатных дорог и потратить на это 270 миллионов рублей. Но Министерство экономического развития России посчитало данный проект нецелесообразным.