«Ласточкино гнездо» закрыли из-за ремонтных работ – руководство замка

Замок «Ласточкино гнездо» закрыли из-за проведения ремонтных работ. В 2017 году там пройдут проектные работы по укреплению скалы, которые будут реализованы в 2018 и, возможно даже, в 2019 годах. Об этом заявил заместитель директора замка Александр Левин, сообщают «Новости Крыма».

«Объект уникальный, такого в мире нет. Основа его – скала. Прежде всего нужно провести укрепление скалы. Есть множество мнений. Один из вариантов: инъектирование. В пустоты в скале закачивается специальный материал, который скрепляет скалу. Как нам говорят, на данный момент все это сделать можно», – заявил Левин.

Он утверждает, что работы по укреплению Аврориной скалы планируют начать после проведения всего комплекса проектно-изыскательских работ в течении всего 2017 года.

Осенью 2016 года фактические власти Крыма заявляли, что планируют отремонтировать ступеньки к замку «Ласточкино гнездо».