Кремль уже начал диалог с администрацией Трампа – Лавров

Россия начала диалог с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью каналу НТВ.

«Мы с уважением относимся к позициям любой страны и всегда готовы садиться и обсуждать любые подходы, даже те, которые абсолютно противоречат нашим. Я убежден, что наш диалог с администрацией Дональда Трампа, который уже начат, будет продолжаться, будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами», – заявил Лавров.

Реакции американской стороны на эти заявления пока нет.

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу сотрудничества с Россией и говорил, что увлекается лидерскими качествами российского президента Владимира Путина.

Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед планируемой встречей с Трампом заявила, что Запад должен взаимодействовать с Россией, но сохранять осторожность относительно намерений Москвы. Обращаясь к законодателям-республиканцам, Мэй напомнила о подходе бывшего президента США Рональда Рейгана к переговорам с его советским визави Михаилом Горбачевым – «доверяй, но проверяй». К настоящему российского лидера Владимира Путина Тереза Мэй предлагает похожий подход – «взаимодействий, но будь осторожен».



