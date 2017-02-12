Жителя Сак посадят в тюрьму за преступления восьмилетней давности – Следком

Жителя Сак приговорили к колонии за якобы совершенные им преступления восьмилетней давности. Об этом сообщили в пресс-службе российского управления Следкома по Крыму.

«В апреле 2009 года житель города пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней, однако довести преступный умысел до конца ему не удалось ввиду активного сопротивления потерпевшей, которой удалось убежать. Девочка сообщила о случившемся своему брату, который сразу направился к дому обидчика. В ходе конфликта Суфьянов взял топор и стал им размахивать, высказывая мужчине угрозы убийством, после чего скрылся с места преступления», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе заявляют, что более семи лет это преступление оставалось не раскрытым, но недавно было установлено местонахождение подозреваемого.

В ведомстве утверждают, что суд признал Суфьянова виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.