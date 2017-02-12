Из-за бомбы в греческом городе эвакуировали 72 тысячи жителей

В греческом городе Салоники эвакуировали 72 тысячи жителей города. Здесь продолжается операция по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом 12 февраля сообщает Радіо Свобода.

По данным Афинского информационного агентства, эвакуировали людей в радиусе двух километров от места, где 1 февраля случайно обнаружили бомбу, длиной около одного метра и весом 250 килограммов.

Специалисты предполагают, что операция по обезвреживанию бомбы займет 6-8 часов. Ее намерены изъять, вывезти на специальный полигон и там взорвать. В настоящее время въезд в город ограничен, в том числе временно прервано железнодорожное сообщение.

За безопасностью в городе следят тысячи полицейских, которые пообещали не допустить мародерства в оставленных домах.