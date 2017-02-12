В Ростове-на-Дону рассмотрят уголовное производство фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» – адвокат

Суд в Ростове-на-Дону начнет рассмотрение уголовного производства в отношении фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир». Об этом 12 февраля на своей странице в Фейсбуке написал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«В Ростове-на-Дону будет проходить новое рассмотрение уголовного дела в отношении Руслана Зейтуллаева. Руслан обвиняется в терроризме по ч. 1 ст. 205.5 УК России (Организация террориститеской организации – КР)», – написал Курбединов.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября приговор.

Согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир» приговорен к семи годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии также общего режима.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.