Евпатория готовится к празднованию десятилетия «Малого Иерусалима»

В Крыму готовятся к празднованию десятилетнего юбилея туристического маршрута «Малый Иерусалим». Празднование планируют на первую половину июня 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Евпатории.

«В дни юбилея в городе пройдет региональная туристическая выставка «Новое лицо древнего курорта». Это означает, что в Евпаторию съедутся руководители объектов туристского и экскурсионного показа, туроператоры, организаторы фестивалей и событийных мероприятий, мастера народных промыслов и производители сувенирной продукции со всего Крыма», – заявил российский заместитель главы администрации Евпатории Валерий Батюк.

В пресс-службе добавили, что «в ходе празднования юбилея планируется провести массовую экскурсию по маршруту, тем самым побив рекорд 2007 года, когда по «Малому Иерусалиму» прошли более 4000 человек».

В ведомстве заявляют, что учреждение «Малый Иерусалим» специально к 10-летию разработает новую сувенирную продукцию с фирменным логотипом маршрута.

В конце января сообщалось, что для развития «Малого Иерусалима» в собственность Евпатории планируют передать девять объектов недвижимости.

В Евпатории с 2007 года действует туристический маршрут «Малый Иерусалим». В старой части города недалеко друг от друга находятся храмы нескольких религий: мечеть, православный собор, три кенассы, две синагоги, монастырь дервишей, молитвенный дом крымчаков и армянская церковь.