В Беларуси вступил в силу «безвиз» для граждан 80 стран

С 12 февраля граждане 80 стран имеют право на безвизовый въезд в Беларусь на срок не более 5 дней. Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter.

«Документ позволяет безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 дней при въезде через государственную границу «Национальный аэропорт «Минск» для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, в частности весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства», – сообщается на официальном сайте белорусского президента.



В то же время порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также на тех, кто намерен осуществить вылет в аэропорты России.



Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал упомянутый указ еще 9 января. В ответ на это 1 февраля директор ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границе с Беларусью.



В МИД Беларуси заявили, что установление Россией пограничной зоны произошло без предварительного уведомления Минска.