Штайнмайер избран президентом Германии

Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер избран 12 февраля президентом ФРГ. Об этом сообщает DW.



Штайнмайер победил в первом же туре, не оставив никаких шансов четырем другим кандидатам. За него проголосовал 931 из 1260 членов коллегии выборщиков.



61-летний Штайнмайер был выдвинут кандидатом в президенты от трех партий правящей коалиции: Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Еще до голосования эксперты пророчили победу Штайнмайера - политик пользуется большой популярностью среди коллег и рядовых граждан.

Штайнмайер заменит на посту президента Йоахима Гаука, который уйдет в отставку после 5-летнего президентского срока. Тот отказался выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Сославшись на почтенный возраст – 77 лет.



В Германии президент имеет довольно ограниченные полномочия и в основном выполняет политически нейтральные функции. Реальной властью обладает канцлер