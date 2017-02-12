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Штайнмайер избран президентом Германии

Избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

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Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер избран 12 февраля президентом ФРГ. Об этом сообщает DW.

Штайнмайер победил в первом же туре, не оставив никаких шансов четырем другим кандидатам. За него проголосовал 931 из 1260 членов коллегии выборщиков.

61-летний Штайнмайер был выдвинут кандидатом в президенты от трех партий правящей коалиции: Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Еще до голосования эксперты пророчили победу Штайнмайера - политик пользуется большой популярностью среди коллег и рядовых граждан.

Штайнмайер заменит на посту президента Йоахима Гаука, который уйдет в отставку после 5-летнего президентского срока. Тот отказался выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Сославшись на почтенный возраст – 77 лет.

В Германии президент имеет довольно ограниченные полномочия и в основном выполняет политически нейтральные функции. Реальной властью обладает канцлер

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