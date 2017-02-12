В Крыму проверяют законность закупки мазута предприятием «Севтеплоэнерго»

Российская прокуратура Севастополя проверяет соблюдение закона при покупке мазута предприятием «Севтеплоэнерго». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе исполнения договорных обязательств должностные лица ГУП «Севтеплоэнерго» и коммерческой структуры составили товарную накладную о поставке 500 тонн мазута для нужд государственного предприятия. На ее основании на расчетный счет ООО «Структура-А» перечислены денежные средства на общую сумму почти 3,7 млн рублей», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, прокурорская проверка установила, что мазут в таком количестве не поставлялся. Поэтому в отношении директора ГУП «Севтеплоэнерго» и учредителя ООО «Структура-А» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 327 УК России (подделка официального документа).