В Керчи презентовали книгу «Итальянцы Крыма»

В Керчи 11 февраля прошла презентация книги «Итальянцы Крыма. История и судьбы». Об этом на своей странице в Facebook написал подконтрольный Кремлю глава администрации города Владимир Подлипенцев.

«Посетил презентацию книги «Итальянцы Крыма. История и судьбы». В книге описаны судьбы выходцев из разных регионов Италии, которые внесли свой вклад в историю и культуру Крыма», – написал Подлипенцев.

Как сообщает «kerch.com.ru», книга была издана в конце 2016 года.Ее авторами являются Джулия Джакетти-Бойко и Стефано Менсурати.

По словам главы администрации города, на мероприятии также присутствовал экс-заместитель председателя подконтрольного Кремлю Совмина Крыма, а ныне депутат Госдумы России Руслан Бальбек.