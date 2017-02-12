В Симферополе планируют провести праздник «Широкая Масленица»

В Симферополе 26 февраля планируют провести праздник «Широкая Масленица». Мероприятие будет проходить в сквере им. Тренева, сообщает управление культуры и культурного наследия подконтрольной Кремлю администрации города.

По информацию пресс-службы, начало запланировано в 11:00. В программе предусмотрено выступление казачьего ансамбля «За волю», театрализованные представления, выступления танцевальных коллективов, игры и конкурсы.

Завершиться празднование сжиганием чучела Масленицы.

Празднование Масленичных гуляний планируется также в Ялте с 25 по 26 февраля.