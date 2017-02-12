Швейцария проводит референдум об упрощенном получении гражданства

В Швейцарии 12 февраля проходит референдум. Местные жители определяются по трем вопросам, главный из которых – упрощение получения гражданства для третьего поколения иммигрантов. Два других – снижение налогов для корпораций и проведения зимней Олимпиады 2026 года.



По нынешнему законодательству, рождение в Швейцарии не гарантирует гражданства. Изменение процедуры натурализации позволит внукам иммигрантов после долгих лет ожидания стать гражданами этой страны.



Ожидается, что предложение поддержит большинство избирателей, о чем свидетельствуют социологические исследования. Правительство и большинство законодателей и политических партий также одобряют эту инициативу. В то же время представители националистической Швейцарской народной партии выступали против, считая, что это облегчит мусульманам путь к швейцарским паспортам и угрожает сохранению «швейцарских ценностей».

По подсчетам, почти 25 тысяч человек в Швейцарии квалифицируют как иммигрантов третьего поколения. Примерно 60 процентов из них – итальянцы, значительная часть бывших жителей Балкан и Турции.



Голосование по налогу касается предложения правительства отменить преференции для 24 тысяч международных холдинговых компаний, зарегистрированных в Швейцарии. Такой отмены длительное время требовали ЕС и Организация экономического сотрудничества и развития. Для того, чтобы предотвратить бегство этих компаний из страны, правительство предлагает снизить общий налог на корпорации.



Также в швейцарском кантоне Граубюнден проходит референдум о том, стоит ли подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Швейцарцы на референдумах в 1980 и 2013 годах уже отказывались от Олимпийских игр.