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Новости

Московская полиция задержала участников «прогулки оппозиции»

Активист Марк Гальперин, в поддержку которого проходила акция «прогулка оппозиции»

Активист Марк Гальперин, в поддержку которого проходила акция «прогулка оппозиции»

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В российской столице Москве в воскресенье полиция задержала 18 активистов, принявших участие в так называемой «прогулке оппозиции» в поддержку активиста Марка Гальперина, арестованного ранее на 10 суток по обвинению в «неповиновении полиции».

По предварительным данным, среди задержанных – члены движения «Новая оппозиция». Российские силовики начали задерживать активистов после того, как к участникам «прогулки» подошел неизвестный и открыл плакат.

Данных о причинах задержания от органов МВД России пока нет.

На днях оппозиционного активиста Марка Гальперина, задержанного 9 января в подмосковном Реутове, поместили на 10 суток в спецприемник в городе Электросталь из-за «неповиновения полиции». Об этом Радио Свобода сообщили друзья активиста, которым он позвонил. По какому именно делу активиста задержали неизвестно.

Марк Гальперин известен своим активным участием в пикетах и так называемых «прогулках» российских оппозиционных активистов в Москве, в ходе которых выдвигались требования о смене власти в России, и прекратить участвовать в войне на востоке Украины. Участников этих мероприятий неоднократно задерживала полиция.

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