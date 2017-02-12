Порошенко назвал избранного президента Германии Штайнмайера «большим другом Украины»

Президент Украины Петр Порошенко в приветствии по случаю избрания Франка-Вальтера Штайнмайера президентом Германии назвал его «большим другом Украины». Об этом говорится в сообщении Порошенко на странице в Twitter.

«Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера – большого друга Украины, с избранием федеральным президентом ФРГ. Рассчитываю на продолжение дружеского и плодотворного сотрудничества ради процветания объединенной Европы – демократической и свободной», – написал Порошенко.

Свои поздравления новоизбранному президенту Германии выразил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Украинское правительство высоко ценит помощь Германии и рассчитывает на дальнейшее взаимодействие и поддержку Украины со стороны новоизбранного федерального президента», – написал на странице в Facebook Гройсман.

61-летний социал-демократ, экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12 февраля президентом ФРГ в ходе тайного голосования с участием 1260 членов Федерального собрания.

Штайнмайер заменит на посту президента Йоахима Гаука, который уйдет в отставку после 5-летнего президентского срока.

В Германии президент имеет довольно ограниченные полномочия и в основном выполняет политически нейтральные функции. Реальной властью обладает канцлер.

Будучи министром иностранных дел Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер принимал активное участие во встречах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на востоке Украины.