Главный политический советник Трампа раскритиковал блокирование судом указа об иммиграции

Один из высокопоставленных лиц Белого дома, главный политический советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер раскритиковал решение федерального апелляционного суда по блокированию президентского указа об иммиграции.



Свою критическую реакцию Миллер выразил 12 февраля в интервью телеканалу Fox News.



По словам Миллера, президент Дональд Трамп «без всякого сомнения» имеет право контролировать границы США и иммиграцию.



Сам президент США Дональд Трамп днях заявил, что рассматривает возможность издать новый указ об ограничении иммиграции после того, как его первоначальный указ от 27 января остается заблокированным в судах на неопределенный срок.



Действие этого указа, предусматривающий 90-дневную запрет на въезд в США гражданам семи стран (Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен), 120-дневное прекращения приема беженцев и остановки приема беженцев из Сирии была остановлена решением федерального судьи 3 февраля. Власть обжаловала это решение, но апелляционный суд 9 февраля отклонил жалобу.