В Севастополе намерены поднять оплату за детские сады

С середины февраля 2017 года поднимется оплата за детские сады в Севастополе. Новые цены указаны в постановлении подконтрольного Кремлю правительства города.

В частности, в месяц оплата поднимется на 120 рублей (около 55 гривен – КР).

«Ребенок до 3 лет с режимом пребывания в детском саду 10,5 часа – 93,91 рублей в день; ребенок старше 3 лет с режимом пребывания в детском саду 10,5 часа – 128,54 рублей в день; ребенок до 3 лет с режимом пребывания в детском саду 12 часов– 104,21 рублей в день; ребенок старше 3 лет с режимом пребывания в детском саду 12 часов – 142,70 рублей день; ребенок до 3 лет с режимом пребывания в детском саду 24 часа – 115,50 рублей в день; ребенок старше 3 лет с режимом пребывания в детском саду 24 часа – 157,83 рулей в день», – указано в постановлении.

В апреле 2016 года детские сады в Севастополе подорожали сразу на 80%. Но после вмешательства российской прокуратуры города стоимость посещения дошкольных учреждений была снижена на 27%. В департаменте образования резкий скачок цен объяснили «математической ошибкой».