В российском Петербурге протестовали против передачи РПЦ Исаакиевского собора

Около полутора тысяч человек в воскресенье собрались в сквере у Исаакиевского собора в российском Санкт-Петербурге, чтобы выразить протест против его передачи под руководство Русской православной церкви. Люди окружили собор тройным живым кольцом. Среди протестующих также были сотрудники музея.



На акцию пришли депутаты Законодательного собрания города Борис Вишневский и Максим Резник, которые предложили вынести вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ на референдум.

Неподалеку разместились активисты НОД (Народно-освободительного движения), но столкновений не было. Ранее утром на этом же месте состоялся крестный ход по передаче собора в ведение церкви. По данным СМИ, в этой акции приняли участие около пятисот человек.



Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге имеет статус музея и является популярным среди туристов местом. Противники передачи музея-собора опасаются, что под контролем церкви на первый план выйдут религиозные особенности собора. Сторонники церкви настаивают, что РПЦ является законным владельцем здания.