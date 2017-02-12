Климкин вместе с украинцами хочет загнать себя в «русофобский угол» – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не избегает общения с министром иностранных дел Украины Павел Климкин, но не хочет тратить на это время из-за попытки последнего загнать себя в «русофобский угол». Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на интервью Лаврова телеканалу НТВ.



«Я не избегаю общения с Павлом Климкиным, но такое воззвание к совести, по-моему, просто бессмысленно, потому что украинцы на публичном фронте уже так себя заангажировали, что вряд ли смогут «вырулить» назад без сильного нажима со стороны западных спонсоров», – сказал Лавров.



Он отметил, что общался с Климкиным во время встреч в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе, но сейчас не время для таких прямых контактов.

«Кроме четырехстороннего формата, всегда есть возможность поговорить с кем-то из участников этих встреч вдвоем. Мы с ним обсуждали этот вопрос. Мы оба исходим из того, что нам нужно преодолеть все эти проблемы. Звонить и взывать к совести –это тратить время ... То, что украинцы, включая Климкина, каждый день публично выражают, свидетельствует о том, что они хотят загнать себя в русофобский угол, откуда невозможно выбраться», – сказал Лавров.



Павел Климкин пока не прокомментировал эти заявлений Сергея Лаврова в свою сторону.

Оба министра имеют возможность периодически встречаться в рамках так называемых «нормандских встреч» по урегулированию ситуации на востоке Украины, где кроме Украины и России, принимают участие также представители Франции и Германии.

На днях представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что между Украиной и Россией нет конфликта. «Донбасс – это исключительно внутриукраинский конфликт», – сказал пресс-секретарь Путина.



Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году, а также поддерживает сепаратистов на Донбассе. Украина и Запад обвиняют Россию в поставках оружия и боевиков на Донбасс, а также во введении войск на восток Украины. Москва эти обвинения отвергает.