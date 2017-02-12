К охране экологии Крыма хотят приобщить студотряды

Подконтрольный Кремлю министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев встретился с крымским лидером общественной организации «Российские студенческие отряды» Александром Дубровским, после чего было запланировано подписание договора о совместной деятельности по охране окружающей среды.

Об этом сообщает пресс-служба минэкологии.

«В ходе встречи определили основные направления совместной деятельности. По ее итогам запланировано подписание договора о сотрудничестве в области охраны окружающей среды», – говорится в сообщении.

В прошлом году студотряды из соседней России приобщили к сбору урожая в Крыму с июня по октябрь.