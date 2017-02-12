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Швейцарцы поддержали облегченную процедуру предоставления гражданства внукам иммигрантов

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Граждане Швейцарии на референдуме 12 февраля высказались за упрощение правил для иммигрантов в третьем поколении по получению гражданства.

Как передает телекомпания SRF, за соответствующую инициативу высказались более 60 процентов избирателей.

Рождение в Швейцарии не предусматривает автоматического получения гражданства в этой и некоторых других европейских странах.

Поддержанная инициатива позволяет молодым людям, чьи родители, бабушки и дедушки жили в Швейцарии в течение многих лет, использовать упрощенный режим получения гражданства.

Ожидается, что таким правом могут воспользоваться 25 000 человек.

Правительство Швейцарии, большинство законодателей и политических партий поддержать предложение. Тогда как правая националистическая «Швейцарская народная партия» высказалась против, заявив о риске увеличения количества мусульман, которые получат гражданство Швейцарии, и поэтому возможные «потери швейцарских ценностей».

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