Швейцарцы поддержали облегченную процедуру предоставления гражданства внукам иммигрантов

Граждане Швейцарии на референдуме 12 февраля высказались за упрощение правил для иммигрантов в третьем поколении по получению гражданства.



Как передает телекомпания SRF, за соответствующую инициативу высказались более 60 процентов избирателей.



Рождение в Швейцарии не предусматривает автоматического получения гражданства в этой и некоторых других европейских странах.



Поддержанная инициатива позволяет молодым людям, чьи родители, бабушки и дедушки жили в Швейцарии в течение многих лет, использовать упрощенный режим получения гражданства.



Ожидается, что таким правом могут воспользоваться 25 000 человек.



Правительство Швейцарии, большинство законодателей и политических партий поддержать предложение. Тогда как правая националистическая «Швейцарская народная партия» высказалась против, заявив о риске увеличения количества мусульман, которые получат гражданство Швейцарии, и поэтому возможные «потери швейцарских ценностей».