Первый матч сборной Крыма по футболу запланирован на март

Сборная Крыма по футболу проведет свой первый матч 13 марта. Об этом ТАСС сообщил глава Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

«Мы планируем сыграть в Кубке «Крымской весны». Будет две игры – 13 марта против команды Южного федерального округа, а 16 марта, в день третьей годовщины воссоединения с Россией, пройдет финал. Во втором полуфинале сыграют команды Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов, матчи пройдут в Севастополе и в Симферополе», – сообщил Ветоха.

21 ноября сообщалось, что президиум Крымского футбольного союза принял решение о создании футбольной сборной команды Крыма и Севастополя. Накануне глава Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха заявлял, что Крым не получил субсидии для создания футбольной сборной, поэтому команда будет создана не ранее 2017 года.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.

