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Новости

Первый матч сборной Крыма по футболу запланирован на март

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Сборная Крыма по футболу проведет свой первый матч 13 марта. Об этом ТАСС сообщил глава Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

«Мы планируем сыграть в Кубке «Крымской весны». Будет две игры – 13 марта против команды Южного федерального округа, а 16 марта, в день третьей годовщины воссоединения с Россией, пройдет финал. Во втором полуфинале сыграют команды Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов, матчи пройдут в Севастополе и в Симферополе», – сообщил Ветоха.

21 ноября сообщалось, что президиум Крымского футбольного союза принял решение о создании футбольной сборной команды Крыма и Севастополя. Накануне глава Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха заявлял, что Крым не получил субсидии для создания футбольной сборной, поэтому команда будет создана не ранее 2017 года.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.

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