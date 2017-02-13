Радио Крым.Реалии: Сенцов. Российская тюрьма и Берлинале

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят об украинском кинорежиссере Олеге Сенцове. На ежегодном международном кинофестивале Берлинале состоялась премьера документального фильма российского режиссера Аскольда Курова – «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова». Как был воспринят фильм на кинофестивале? В каких условиях сегодня отбывает наказание Олег Сенцов? Остались ли шансы на его освобождение?

На эти вопросы нам ответят российский режиссер Аскольд Куров, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, а также корреспондент Радіо Свобода в Германии Наталья Писанская. Ведущий – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

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