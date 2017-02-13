В Ялте обеспокоены состоянием придомовых территорий после снегопада

Ялтинские власти обеспокоены состоянием придомовых и придорожных территорий после снегопада, который обрушился на город в последних числах января. Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания в подконтрольной Кремлю администрации Ялты заявил председатель горсовета Роман Деркач.

«Проанализировав обращения депутатов, можно сделать однозначный вывод: с устранением последствий снегопада на придомовых территориях связано большинство – до 80 % – вопросов», – уточнил он.

По информации пресс-службы, Деркач критически оценил и заверения руководителя Ялтинского филиала ГУП «Крымавтодор» Павла Бондарчука о том, что это предприятие полностью и своевременно расчистило на территории региона все дороги, входящие в его зону ответственности.

«Я лично вам звонил неоднократно по поводу спусков в поселки, но ни положительного ответа не получил, ни реального результата не увидел», – сказал Деркач.

Накануне начальник департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ялты Михаил Баландин сообщил, что с устранением последствий снегопада справились не все коммунальные предприятия.

27 января в Ялте сильный снегопад привел к пробкам и ДТП на автодорогах. По словам администрации, на протяжении суток 13 единиц техники выехало на дороги расчищать снег.