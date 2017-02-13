В Туркменистане состоялись президентские выборы, явка превысила 97% – ЦИК

Центральная избирательная комиссия Туркменистана сообщила, что на время закрытия в воскресенье вечером избирательных участков на президентских выборах в стране явка избирателей составила 97,27 процентов. Корреспонденты радио Азатлык, туркменской службы Радио Свобода, сообщили, что к полудню во время посещения избирательных участков в Ашхабаде, большой активности избирателей они не наблюдали.

На пост президента претендуют 9 кандидатов, в том числе действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов. Победителем будет объявлен кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Аналитики не сомневаются, что победу одержит именно Бердымухамедов, который претендует на третий срок. Обнародование результатов ожидается в понедельник, 13 февраля.

По данным радио Азатлык, во время избирательной кампании в Туркменистане наблюдалось грубое нарушение избирательного законодательства. В частности, внимание общественности привлекли действия Гурбангулы Бердымухамедова, который 30 января вручил телевизор на одной из встреч с фермерами, которые пообещали поддержать его на выборах. Эту встречу показали по государственному телевидению Туркменистана.