Водителей грузовиков просят воздержаться от поездок через Керченскую переправу

В связи с ухудшением погодных условий, водителей грузовых транспортных средств просят воздержаться от поездок через Керченскую паромную переправу. Такое сообщение опубликовано на сайте ООО «Морская дирекция».

Накануне местные СМИ сообщили, что на линии «порт Крым-порт Кавказ» работает один паром.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.